Sanremo: dopo la richiesta dei residenti subito la 'somma urgenza' del Comune per gli interventi in strada Collette Beulle

Pronto intervento e lavori che si svolgeranno entro pochi giorni, grazie al provvedimento di somma urgenza, immediatamente adottato dall’Amministrazione comunale di Sanremo.

Stiamo parlando di strada Collette Beulle, la piccola via di comunicazione tra la frazione di Bussana e le abitazioni che si disseminano nella valle, nella zona di Beuzi. Proprio ieri ci era arrivata la segnalazione di gravi problemi e di degrado della strada da una nostra lettrice e, questa mattina, il Comune ha svolto un sopralluogo con i propri tecnici, che hanno effettivamente riscontrato una serie di problemi.

Per quanto di competenza della parte pubblica della strada è stata già istruita la pratica della ‘somma urgenza’, in modo da poter lavorare entro pochissimo tempo e dare risposte immediate ai residenti. E’ stato riscontrato il cedimento di un muro che insiste sulla strada e c’è anche un problema di canalizzazione delle acque. Per entrambe le problematiche interverrà il Comune che, contestualmente scriverà ai proprietari dei terreni privati.

E’ infatti presente un grave problema di regimentazione delle acque dai terreni privati che si riversano sulla strada, creando gravi pericoli.