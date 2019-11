Sanremo: albero pericolante rischia di strappare un cavo della corrente e finire su un muretto (Foto)

Un albero pericolante rischia di cadere in via Torquato Tasso, piccola strada di congiunzione tra corso Inglesi e via Carducci a Sanremo, e mette anche in pericolo un cavo dell’Enel ed un muro.

E’ accaduto questo pomeriggio e, sul posto, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale. Ora i pompieri del distaccamento matuziano dovranno mettere in sicurezza la pianta, per evitare che cada, tirando dietro di sé anche il cavo ed il muretto.

Il lavoro è in atto ed andrà avanti nel corso del tardo pomeriggio. Al momento la strada è chiusa al traffico veicolare.