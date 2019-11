Rocchetta Nervina: i sensori posizionati ieri confermano che la frana sulla SP 68 continua a muoversi

La strada è ancora lì, ma la frana si è mossa nel corso della notte. La conferma arriva dai sensori sistemati sullo smottamento di terreno che, da ieri mattina tiene sotto scacco Rocchetta Nervina, piccolo centro da 300 anime in Val Nervia.

I residenti sono di fatto bloccati totalmente, visto che dopo la chiusura della strada ai mezzi, nel pomeriggio è stato vietato anche il transito ai pedoni. Intanto i sindaci di Rocchetta e Dolceacqua (la frana insiste sul territorio comunale del paese dei Doria) hanno chiesto un incontro urgente alla Provincia ed al Prefetto per studiare il da farsi. E’ probabile che la riunione si svolga già questa mattina.

A breve sono attesi i rocciatori che, nel corso della mattinata cercheranno un modo per aprire almeno un passaggio pedonale, in modo da ridurre parzialmente l’isolamento di Rocchetta Nervina. Ieri pomeriggio era stata confermata dai tecnici della Provincia l’assoluta gravità della frana che si è venuta a creare sulla strada Provinciale.

Nel corso del pomeriggio di ieri si sono registrati diversi movimenti franosi che non preannunciano nulla di buono. Anzi c’è il serio timore che possano crollare almeno 25 metri di strada. Servirà intervenire con il sistema della ‘palificazione’, ma lo si potrà fare solo quando il terreno si sarà asciugato e ci saranno le condizioni di sicurezza. Ieri sera sono state installate delle torri faro della Protezione Civile, per illuminare la zona a giorno ed è stato instaurato un presidio 24 ore su 24, per fare in modo di garantire la massima sicurezza.

L’ambulanza sistemata a monte della frana, che garantisce eventuali interventi per i residenti grazie alla presenza dell'ambulanza della Croce Azzurra, rimane. L'itinerario pedonale alternativo sarà costituito da un sentiero appositamente attrezzato in fase di realizzazione mentre quello veicolare, in caso di emergenza, è rappresentato dalla strada comunale Rocchetta Nervina-Marcora che si collega al chilometro 5 della SP69.