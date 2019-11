Taggia: i ragazzi dell'Alberghiero a lezione di prevenzione antitumorale con il dott. Claudio Battaglia

Ieri mattina, importante momento formativo per i ragazzi delle classi quinte dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Gli studenti hanno incontrato il dott. Claudio Battaglia, oncologo della ASL 1 e presidente provinciale della LILT.



L'iniziativa è stata patrocinata dall'amministrazione comunale di Taggia, presente con il consigliere comunale Giancarlo Ceresola e con il sostegno dell'assessore Barbara Dumarte.



Il dott. Battaglia ha spiegato ai ragazzi dell'alberghiero come la migliore prevenzione antitumorale si faccia a partire da ciò che si mangia e quindi dai prodotti da cucinare. Infatti, ha colpito un dato: un terzo dei tumori è direttamente collegabile alla natura del regime alimentare.

"La corretta alimentazione ha un ruolo importante nell'età infantile è importante che i bambini mangino tutti i nutrienti in elevata quantità ed evitare gli eccessi che possono portare al sovrappeso e all'obesità. È importante variare i colori degli alimenti perché i diversi colori corrispondono a diverse vitamine. Per quanto riguarda la fascia della terza e quarta età, non bisogna assumere elevate quantità di nutrienti perché il metabolismo è diverso e rallenta con gli anni. È importante che queste persone mangino ortaggi e frutta, pesci e carni magre e si preferisca pasta, pane e cereali poco raffinati rispetto ai dolciumi. Oltre a questo, per prevenire i tumori l'importanza è evitare il fumo, praticare attività fisica, consumare sempre la colazione e mangiare con calma" - concludono i ragazzi dell'Alberghiero.