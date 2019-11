Rocchetta Nervina: i 'rocchettini' non mollano, stasera la costruzione di una scala in ferro verso il camminamento (Foto)

“I rocchettini non mollano”: lo ha detto questa sera il Sindaco di Rocchetta Nervina Marco Rondelli che, al suo rientro dalla Prefettura, ha trovato un gruppo di residenti che alla luce delle fotoelettriche sta costruendo una scala di ferro per agevolare il passaggio pedonale, verso il camminamento che evita parzialmente l’isolamento totale dalla Val Nervia.

Questa mattina siamo stati a Rocchetta per il servizio che abbiamo pubblicato (QUI) ed abbiamo notato che i ‘rocchettini’ non si piangono addosso e, invece, si danno da fare per andare oltre il grave problema della frana che, da ieri li ha isolati.

E questa sera, recuperato il ferro e le saldatrici, nonostante le temperature siano scese parecchio, stanno lavorando alacremente per agevolare la salita e la discesa verso il camminamento nella parte a monte. Infatti, anche nel nostro passaggio di questa mattina non abbiamo avuto grossi problemi nel transito a valle ma, effettivamente, era più difficile quello a monte della frana.

Accortisi di questo i residenti di Rocchetta si sono rimboccati le maniche e, entro stasera la scala sarà pronta per poter essere utilizzata da domani. Che dire: complimenti davvero ma ora i ‘rocchettini’ meritano che la strada venga ripristinata al più presto.