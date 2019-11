Ospedaletti: gli alunni torneranno a scuola lunedì, iniziati i lavori di messa in sicurezza. Le Medie in Parrocchia

E’ stata confermata l’anticipazione di martedì scorso, sul rientro a scuole degli alunni delle scuole di Ospedaletti che, da lunedì scorso sono a casa, a causa dello smottamento di terreno che ha portato all’inagibilità del plesso scolastico di via Marconi ed anche del campo sportivo ‘Ciccio Ozenda’.

La conferma è arrivata dal Sindaco, Daniele Cimiotti, che ha anche sottolineato come gli alunni di materne ed Elementari rimarranno al loro posto, nell’ala Nord del plesso, che non è assolutamente a rischio mentre quelli delle Medie saranno ospitati dalla Parrocchia. E qui rimarranno fino alla fine dell’anno scolastico, probabilmente, a meno che gli interventi sul movimento franoso non consentano un loro rientro prima.

Per ora vengono eseguiti i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e quindi verrà fatto un progetto per la sistemazione. Intanto è stata messa una ‘pezza’ per poter far rientrare i ragazzi a scuola e, successivamente, i lavori saranno propedeutici alla sistemazione del plesso ed anche al ritorno all’agibilità per il campo comunale.