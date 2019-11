L'Hotel Rossini di Imperia tra le eccellenze premiato da Motore Italia tra le realtà che contribuiscono al rilancio dell'economia

L’Hotel Rossini di Imperia tra le eccellenze d’Italia in grado di contribuire al rilancio dell'economia. Lo certifica il riconoscimento attribuito a uno degli alberghi tra i più prestigiosi della provincia, nato sedici anni fa nel sedime del cinema teatro, che a sua volta nasceva dalle ceneri dello storico teatro 'Principe Umberto'.



Ancora oggi l'hotel rievoca il suo passato mantenendo la testimonianza con le due colonne nella hall e con i fondali recuperati da un teatrino spagnolo che fanno da sfondo all'ambiente nella hall e nelle quarantotto camere.



Il premio conferito dalla giuria di ‘Motore Italia’, un magazine legato a Milano Finanza e Italia Oggi, attesta l’hotel guidato sin dalla sua apertura dal direttore Alberto Tita, che ha ritirato il premio, come importante realtà della piccola media impresa italiana.



“Nelle analisi fatte a seguito di una nostra adesione a livello pubblicitario, – spiega Tita a Imperia News - sono stati accesi i riflettori sul nostro hotel, facendo delle valutazioni sul suo buon nome, sui servizi che offre, sul posizionamento in una città che non è al cento per cento una destinazione turistica. Evidenziandolo come hotel di riferimento ci hanno riconosciuto il premio che è dovuto anche alla produttività che l’azienda ha avuto negli anni, che, come monitorato dalla giuria, è stata evidenziata sempre in crescita. Nel nostro piccolo abbiamo incrementato anno per anno, sia in termini occupazionali, sia in termini di rendicontazione economica”.



Il Rossini è in ottima compagnia. A ricevere il riconoscimento anche realtà come il ristorante ‘Giannino’ di Milano.



“Mi ha fatto piacere ricevere il premio in un momento come questo che ci vede un po’ defilati come territorio. - continua Tita – ‘Motore Italia’ ci ha dato la possibilità di essere visti. Come ho detto al dottor Gianfranco Carli (patron di Fratelli Carli ndr), queste cose possono essere uno spiraglio in un momento di pessimismo generale, in cui c'è qualche difficoltà oggettiva che ci ha portati a un calo delle prenotazioni e a qualche cancellazione. Mi riferisco al clima dell’ultimo periodo e all’ennesimo colpo basso alla logistica con la chiusura di alcune autostrade. Siamo un po’ tagliati fuori, non è un bel momento per la nostra parte del mondo”.



Nel corso degli anni, l’Hotel Rossini ha collezionato diversi riconoscimenti, a cominciare dalle recensioni positive su Booking e TripAdvisor. “Nel 2008, l’agenzia tedesca Connex ci ha riconosciuti come hotel dell’anno, nel 2006 abbiamo ricevuto il Premio Ospitalità Italiana tra gli hotel della provincia di Imperia. Nel 2014 abbiamo vinto il premio ‘Festival Mare’ organizzato ogni anno da ‘La Stampa’. Holiday Check, il Tripadvisor tedesco ci gratifica con una valutazione di 6 su 6”, conclude Tita.