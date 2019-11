Imperia: sabato prossimo l'Open Day all'Istituto 'Ruffini', i ragazzi delle Medie invitati per scoprire la scuola

Sabato prossimo ‘Open day’ all’Istituto Ruffini. Sarà l'occasione per tanti alunni delle scuole medie e per le loro famiglie di incontrare non solo gli insegnanti dei 4 corsi dell’istituto in Via terre bianche, ma anche un momento in cui potranno vedere lo svolgersi di laboratori e la messa in opera dei progetti con le spiegazioni e la partecipazione degli studenti della scuola.

L’istituto infatti, da sempre promotore delle Avanguardie educative, volte a far star bene i ragazzi a scuola e a migliorarne le competenze oltre che la preparazione didattica, metterà in gioco i propri studenti per presentare le proprie caratteristiche ed eccellenze didattiche .

Il Ruffini sarà aperto mattino, dalle 9 alle 12, e pomeriggio dalle 14 alle 18, e presenterà innanzi tutto le caratteristiche peculiari dei diversi corsi: agrario, amministrazione finanza e marketing , turistico e costruzioni ambiente e territorio. Gli insegnanti di indirizzo saranno a disposizione per chiarire ogni dubbio, ma saranno gli studenti a “raccontare" in prima persone le svariate opportunità che ciascun corso offre e a presentare i progetti trasversali che permettono a chi frequenta l'istituto di sentirsi parte di una “grande famiglia"..

Le lingue straniere saranno protagoniste in diversi modi: con la presentazione delle certificazioni per le 3 lingue comunitarie studiate: inglese francese e tedesco, con un angolo “Erasmus+” ed “E twinning” a sottolinearne la dimensione Europea. Ci saranno diversi studenti che hanno partecipato alle mobilità che racconteranno la loro esperienza in scuole di diversi paesi europei. .

Uno spazio speciale sarà riservato al doppio diploma, franco/italiano Esabac cui si accede con il corso Relazioni Interpersonali marketing e un'aula in cui sarà presentato il debate come tecnica didattica .

Tutta un'area del Ruffini sarà invece dedicata ai laboratori di chimica e informatica per vivere “dal vero", direttamente con gli studenti dell’agrario e dei sistemi informatici, le attività di laboratorio. Sarà presentato un Hackaton sulla citta di Imperia immaginata nel futuro. E uno spazio presenterà le caratteristiche del corso Costruzioni Ambiente e Territorio.

La giornata sarà l'occasione per “aprire” e presentare la nuova aula multimediale realizzata con i fondi del C.I.D.I. per contrastare e prevenire la dispersione scolastica. Un ambiente con arredi innovativi modulari e una tecnologia multimediale d'avanguardia a disposizione di tutti gli studenti per creare e dar vita a progetti creativi sotto la guida degli insegnanti.

Sabato sarà una vera e propria giornata di apertura alle famiglie e di presentazione del “format educativo “ del Ruffini, un istituto tecnico d'avanguardia che si rende promotore di una nuova didattica davvero inclusiva e che tiene in mente la didattica tradizionale strizzando l’occhio a tutte quelle soft skills che oggi giorno sono fondamentali per affrontare con serenità un percorso che sia lavorativo o di studi universitari.