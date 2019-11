Diano Marina: con la tassa di soggiorno il Comune finanzia interventi per oltre 500mila euro (Video)

Un importo che soddisfa il primo cittadino e i rappresentanti delle categorie, che fanno parte di un tavolo con l'amministrazione. Nel dettaglio, 50mila euro saranno destinati alle manifestazioni natalizie, 40mila euro per l'illuminazione dei passaggi pedonali, altri 40mila per la manutenzione destinata al turismo outdoor, 50mila euro per la manutenzione dei bagni pubblici e altri 50mila euro per il ponte pedonale di borgo Paradiso. A questi si aggiungono altri 255mila euro di importi già destinati per lo Iat che dal prossimo anno sarà gestito non più da Gm ma dalle stesse associazioni di categoria.