Arma di Taggia: visita del Prefetto Intini all'Istituto Alberghiero, per l'occasione un pranzo a base di eccellenze locali

Questa mattina il Prefetto Alberto Intini è stato ospite dell'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia. Ad accoglierlo erano presenti, il dirigente scolastico Giuseppe Monticone, la vice Annamaria Richiardi ed il prof. Valter Gaiaudi.

Dopo aver visitato il Ruffini Aicardi quale eccellenza scolastica del territorio, il Prefetto si è fermato a pranzo saggiando così l'alta qualità offerta sia in cucina che in sala. Per l'occasione è stato preparato un menù speciale: un antipasto con un uovo cotto a bassa temperatura con una fonduta di crema brigasca, una crema di topinambur con pane di Triora tostato e tartufo bianco; un primo con tortelli cacio e pepe con una crema di zucca e del bacon caramellato; per secondo un'ombrina scottata con carciofi spinosi d'Albenga in tre consistenze; per dessert una rivisitazione del tiramisu.



Piacevolmente impressionato dalle diverse attività didattiche di questo istituto, il Prefetto ha promesso che tornerà nella sede sul lungomare di Arma di Taggia per parlare ai ragazzi di Costituzione e Legalità e degustare le loro preparazioni gastronomiche.