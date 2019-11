Sanremo: taglio eucaliptus a San Martino, un residente esprime dispiacere

“Vivo vicino a Piazza Scoglio a San Martino... nel corso di circa 10 anni anni hanno già tagliato 4 eucaliptus e oggi il quinto!! Danno fastidio perché sporcano e al loro posto nascono parcheggi privati. Sicuramente avranno i permessi per tagliarli, in quanto ammalati o pericolanti. Ma questi mi sembrano sanissimi, robusti e stupendi!! In un momento come questo con il clima che cambia e le alluvioni… a Sanremo si tagliano le piante secolari!!! Allego foto dell'eucaliptus bagnato dopo la pioggia… la corteccia si colora… un vero miracolo della natura... che da oggi non c'è più!!!”.