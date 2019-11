Sanremo: poche visite in un pomeriggio dal medico della Mutua, la lamentela di un lettore

Un nostro lettore, Mario Martelli, ci ha scritto per segnalare l’ennesima situazione capitata per una visita da un medico della Mutua:

“Ieri ho telefonato per un appuntamento e mi hanno detto che il medico riceveva dalle 14, ma di andare prima per prendere il numero (tipo market). Sono arrivato alle 13.30 e la segretaria mi ha detto “Nulla da fare è tutto è pieno. Ci sono già 12 persone e visto che il medico visita per un’ora non c’è posto. Ritorni un altro giorno. Io ho 75 anni, scendo dal Borgo perché non sto bene. Ma perché continuare ad avere medici che fanno privato e mutua, che logica ha? Se ti pagano per fare mutua, fai questa per 8 ore come tutti i lavoratori, altrimenti lavora in privato e basta”.