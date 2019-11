Rocchetta Nervina isolata da una frana, Di Muro (Lega): “Serve un 'Decreto Ponente', sono pronto a fare la mia parte”

Da questo pomeriggio Rocchetta Nervina è isolata per via di una frana che ha reso inagibile la SP68. Una situazione che sta creando ovvi disagi ai residenti e che quindi richiede lavori immediati.

In merito è intervenuto il deputato della Lega Flavio Di Muro che, con un post su Facebook, ha dichiarato: “Rocchetta Nervina è isolata. Ho sentito il Sindaco del paese e anche il suo collega di Dolceacqua per garantirgli tutta la mia collaborazione affinché non vengano dimenticati. A loro e ai loro abitanti va la mia vicinanza unitamente a tutte le altre realtà della provincia appena colpite dall'ultima bomba d'acqua. Come per la tragedia del Ponte Morandi, che portò il Governo precedente a varare il "Decreto Genova", ora serve la medesima attenzione per il nostro territorio, serve un "Decreto Ponente". Faccio appello al Governo perché intervenga con immediatezza, aiutando da subito i comuni colpiti a ripristinare la viabilità, programmando nuove risorse e semplificazioni per la difesa del suolo e sbloccando quelle opere infrastrutturali attese da decenni nell'estremo ponente ligure. Sono pronto a fare la mia parte”.