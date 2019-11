Le 'Sardine Ponentine' al battesimo della piazza: il 6 dicembre la prima manifestazione a Sanremo

Dopo a nascita del gruppo Facebook, ora le 'Sardine Ponentine' sono pronte per il loro battesimo della piazza. La prima manifestazione locale del movimento spontaneo che sta spopolando in tutta Italia è in programma per venerdì 6 dicembre, alle 18.30, in piazza Colombo a Sanremo.

Si tratterà dell'esordio per le 'Sardine' di Sanremo, Ventimiglia e Imperia che si confronteranno per la prima volta con la piazza, quelle stesse piazze che nelle settimane scorse hanno riempito nelle maggiori città dello stivale.