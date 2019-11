Intervento dell'on. Lollobrigida a sostegno delle zone colpite da maltempo, i ringraziamenti del coordinatore ligure FdI Massimiliano Iacobucci

“A nome della comunità Ligure ringrazio l'amico e presidente dei deputati di FdI per l'intervento fatto presso il governo in favore delle zone colpite dal maltempo”. Ad intervenire è il coordinatore ligure di Fratelli d’Italia Massimiliano Iacobucci che continua: “La Liguria dal ponte Morandi in poi ha avuto danni che ne hanno compromesso sensibilmente la sicurezza e l'economia, abbiamo quindi urgente necessità che il governo intervenga per scongiurare ulteriori danni magari provocati dall'abbandono del Governo nazionale”.