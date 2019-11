Collegamenti ferroviari tra Liguria e Piemonte, Confesercenti: “Più treni sulla Ventimiglia-Cuneo”

"Sembra ormai evidente la necessità estrema ed urgente di rafforzare i collegamenti ferroviari tra Liguria e Piemonte, al fine di evitare un rischio isolamento". Ad intervenire è il segratario provinciale di Confesercenti Imperia Sergio Scibilia che continua: "Chiediamo alla Regione Piemonte ed al ministro alle infrastrutture il potenziamento della ferrovia di Val Roya, oggi mutilata, dando la possibilità all’estremo Ponente Ligure di raggiungere il basso cuneese e di conseguenza Torino".

"Nei prossimi mesi i nostri territori, se non vengono garantiti collegamenti certi, rischiano di subire danni economici inestimabili, mettendo in ginocchio centinaia di aziende. Naturalmente il rischio è reciproco anche per i nostri cugini piemontesi. Il treno ha una valenza vitale, può aiutare in modo sostanziale, ma oggi il servizio è insufficiente, servono nuovi servizi. Ora prima che sia troppo tardi".