Tutto pronto per la quarta edizione di “Cervo in blu...d’inchiostro”, primo appuntamento domenica 8 dicembre(Foto)

“Cervo in blu...d’inchiostro” arriva alla sua quarta edizione. Dopo il pieno successo dello scorso anno, la ricchissima rassegna letteraria, definita da Paolo Giordano (Premio Strega 2008) “la più importante e bella attualmente in Italia”, cresce e tocca adesso ben cinque comuni del Ponente: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera.

Un’edizione davvero speciale, ricca di novità: appuntamento con i più importanti e autorevoli scrittori del panorama della cultura, della letteratura, della storia e con le loro novità editoriali. Venti incontri ad ingresso gratuito – dall’8 dicembre al 30 maggio – moderati da eccellenti giornalisti e docenti e inseriti in contesti preziosi e ricchi di storia, a partire dall’Oratorio di Santa Caterina, o in luoghi suggestivi e incantevoli, come la bilioteca vista mare di Ospedaletti e il meraviglioso giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera; o ancora nelle due sale più capienti e prestigiose di Imperia e Sanremo, l’Auditorium della Camera di Commercio e il Palafiori.

Lo scrittore e magistrato Gianrico Carofiglio, Simona Lo Iacono (scrittrice e magistrato candidata al Premio Strega) Simone Perotti, Lia Piano, il vincitore del Premio Campiello Andrea Tarabbia, Carlo Lucarelli , Corrado Augias, il Premio Strega Melania Mazzucco, il giornalista Ferruccio De Bortoli, Benedetta Cibrario: sono solo alcuni dei nomi che costellano il cartellone di Cervo in blu, anche quest’anno motivo di orgoglio per la vita letteraria della Riviera del Ponente Ligure.

La rassegna “Cervo in blu...d’inchiostro” ha lo scopo di promuovere la diffusione della letteratura contemporanea, non solo narrativa, stimolando la passione per la lettura nei giovani e offrendo l’opportunità del dialogo diretto con gli scrittori; e di creare una rete di dialogo tra Istituzioni, associazioni e il mondo della scuola, sostenendo così il riconoscimento di Cervo come “Città che legge”.

La rassegna è ideata e curata da Francesca Rotta Gentile, professoressa dell’Istituto Colombo di Sanremo, e promossa dall’Associazione Culturale Cumpagnia du Servu, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Cervo, del Comune di Imperia, del Comune di Sanremo, della Provincia di Imperia, della Città di Bordighera, del Comune di Ospedaletti.

Il Progetto ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia e l’autorizzazione come corso di formazione gratuito per i docenti di ogni ordine e grado di tutta Italia: gli incontri saranno registrati sul sito di formazione S.O.F.I.A del MIUR. Le due scuole della provincia di Imperia referenti per la formazione sono l’Istituto Comprensivo di Sanremo Levante (Dirigente Prof. Fogliarini) per l’ambito 7, e l’Istituto Ruffini di Imperia (Dirigente Prof. Ronco) per l’ambito 8.

Primo incontro, domenica 8 dicembre alle 17 nell’Oratorio di Santa Caterina a Cervo con Daria Colombo, che presenta “Cara Premier ti scrivo”, Ed. La Nave di Teseo. Dialoga con l’autrice il Prof. Massimo Puglisi dell’Istituto Ruffini di Imperia.