Sanremo: due degli eventi di punta delle 'Natalizie' matuziane affidate all'associazione 'Oronero'

L’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, grazie al Comune di Sanremo (Assessorato al Turismo e Manifestazioni), organizzerà due degli eventi di punta delle manifestazioni natalizie 2019-2020 in diversi punti della città dei fiori e della musica '70 anni in 7 giorni - musica e racconti sulla storia del Festival di Sanremo'.

Ad ogni appuntamento Claudio Porchia racconterà gli aneddoti e le storie di quegli anni con “Sanremo Story”:

- 7 dicembre h.16 via Escoffier anni 50 con Freddy e Marisa Quartet;

- 14 dicembre h.17.30 piazza Siro Carli anni ‘60 con Full Optional band;

- 21 dicembre h.17.30 piazza Bresca anni ‘70 con Agita & Friends;

- 28 dicembre h.17.30 piazza Colombo anni ‘80 con The Best of Sanremo - progetto Festival;

- 29 dicembre h.17.30 piazza Colombo anni ‘90 con The Best of Sanremo - progetto Festival;

- 3 gennaio h.17.30 piazza Bresca anni ‘2000 con Linda Blumen;

- 4 gennaio h.17.30 piazza Colombo anni ‘2010 con Christian G.

Il 26 dicembre la giornata sarà dedicata ai più piccoli e alle famiglie con “Christmas Circus” e FM Spettacoli. Allestimento di 5 postazioni a partire dalle ore 16, dove saranno allestiti altrettanti spettacoli, ripetuti più volte per permettere al pubblico di poter guardare tutti i cinque eventi:

- Punto Via Mameli angolo via Matteotti “La Magia delle Bolle”, show di bolle di sapone con Ops Teatro;

- Punto via Matteotti angolo via Cavour “Gli equilibri di Amaranta” con la funambola ed equilibrista Amaranta.

- Punto Via Escoffier: “Family Circus”, giocoleria ed equilibrismo con Fortunello e Marbella.

- Punto via Matteotti lato Unicredit “Duo Eglaf” danze su trampoli con costumi luminosi.

- Punto Via Matteotti angolo via Corradi Il “Monocirco” con Squilibrio e le sue acrobazie.

A fare da “cornice” nelle pause di questi eventi altri intrattenimenti:

- Personaggio in costume da alberi di Natale.

- Trampoliere con albero di natale vivente.

- Postazione face painting “truccatrice professionale”.

- Spettacolo di pupazzi di spugna.

- E altre iniziative di artisti di strada.