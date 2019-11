Imperia: non solo bellezza ma tanti artisti ospiti l'8 deicembre a Miss Inverno 2019

Saranno diversi gli artisti presenti alla quarta edizione di Miss Inverno, prevista per domenica 8 dicembre presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.

"Direttamente dal prestigioso conservatorio Ghedini di Cuneo - spiegano gli organizzatori - arriverà l'Arpista Andrea Giulia Pietrobon, reduce da collaborazioni con importanti musicisti come Emmanuel Ceysson, Elisabeth Fontaine-Binoches, Olga Shevelevich. Nel suo percorso artistico, Andrea Pietrobon, oltre la musica classica, ama esplorare altri mondi come la musica contemporanea, il jazz, il blues, o il flamenco...

La talentuosa artista ha ottenuto la prestigiosa borsa di studio 'Lyons Club' come migliore allieva del Conservatorio nel 2014 e l’audizione per 'Piemonte Dal Vivo'.

Altra musica invece (ed è proprio il caso di dirlo) per quanto riguarda il secondo ospite che sarà presente al Contest, fresco della partecipazione alle più recenti selezioni per il prossimo Festival di Sanremo, ritornerà a Miss Inverno, dopo avere già calcato il palco del concorso nel 2016, il cantautore ligure Simone Alessio, in arte 'Garibaldi' che presenterà il suo nuovo disco.

Grande estimatore del più classico cantautorato nazionale proposto da nomi illustri come quello di Fabrizio de André, Antonello Venditti o Lucio Dalla, Simone Alessio pubblica nel 2017 il suo primo singolo 'Mi e Ti', che diventa l'inno ufficiale della manifestazione Olioliva ottenendo subito il consenso di pubblico e critica ed iniziando una serie di importanti collaborazioni come quella con Umberto Iervolino, produttore di grandi artisti come Gianluca Grignani, Francsco Renga, ecc...

Nel 2018 con il singolo MusicAmore vince il premio della critica al Festival Nazionale della Melodia.

A Miss Inverno 2019 presenterà il suo nuovissimo singolo 'Ballo Balcano'.

Ma non è tutto... saranno diverse infatti le sorprese e gli ospiti che si alterneranno nel corso della serata, mentre torna anche quest'anno la coppia di conduttori del 2018, formata dal patron e creatore del concorso, Luca Valentini, autore e voce nota della radio, attualmente in forza a Radio 104 e la bella e brava Selene Coccato, presentatrice e organizzatrice di eventi.

L'appuntamento è per domenica 8 dicembre dalle 21 nel magnifico Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, Miss Inverno é organizzata dall'Agenzia LuNa Comunicazione|Eventi in collaborazione con Confcommercio Imperia.

Trucco e parrucco sono affidati a Coiffeur e Beauté di Imperia, fiori, Isa e Paola Garden di San Bartolomeo al Mare, Catering Barblú Vergnano, Imperia, Main Sponsor dell'evento Mantellassi Immobiliare di Alassio, mentre un ringraziamento speciale va all'agenzia Miky Events.

Anche quest'anno durante la serata saranno presenti i volontari e le volontarie della FIDAS di Imperia. Media partner ufficiale Radio 104 dov'è possibile ascoltare tutte le notizie sulla qualità edizione del Beauty Contest.

Miss Inverno é l'unico Beauty Contest al quale é stato dedicato anche un particolare tipo di alimento realizzato in esclusiva nei laboratori ventimigliesi di Pasta Fresca Morena dov'è possibile trovare la 'Pasta Miss Inverno'. Inoltre, a tutto il pubblico presente l'8 dicembre a Imperia verrà consegnato uno speciale tagliando con cui votare la 'sua' Miss Inverno che otterrà così la fascia di Miss Inverno Vox Populi senza passare dalla giuria tecnica".