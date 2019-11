Il sanremese Rolando a 'I Soliti Ignoti' su Rai1: Amadeus lo saluta con un “Ci vediamo a Sanremo”

Rolando di Sanremo questa sera ha partecipato questa sera a ‘I Soliti Ignoti’, la popolare trasmissione televisiva serale di Rai 1. Amadeus, presentando il concorrente nostrano, ha scherzato chiedendogli di consigliargli qualche ristorante della Città dei Fiori, in vista del suo impegno come conduttore del prossimo Festival di Sanremo.

Rolando è arrivato alla fase finale del gioco con un montepremi di 104mila euro, poi dimezzati a 52mila euro, per eliminare la metà degli ‘ignoti’. Purtroppo non è bastato a far vincere il matuziano che non ha indovinato il legame padre-figlio tra gli ignoti rimasti ed il parente misterioso. Amadeus ha salutato Rolando con un “Ci vediamo a Sanremo”.