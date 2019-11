Con 'Due parole in riva al mare' la rassegna 'Crescere lettori' domani alla Spes di Ventimiglia con Andrea Franzoso

Crescere lettori è un progetto di educazione alla lettura rivolto alle scuole di Imperia e della provincia creato dall'associazione culturale ‘Due parole in riva al mare’ e coordinato dalla libraia Nadia Schiavini.

Gli incontri con gli autori cercheranno di colmare la distanza tra i ragazzi e i libri come nessun’altra esperienza. Si tratta di una rassegna articolata in un ricco calendario di autori di narrativa per ragazzi di maggior rilievo nel panorama nazionale che scandiranno l’intero anno scolastico 2019/2020.

Il progetto per crescere dei lettori è sicuramente molto ambizioso e non semplice da realizzare: “Siamo fortemente convinti – evidenzia Nadia Schiavini - che per crescere dei forti lettori sia necessario coltivarli proponendo dei libri belli, autori capaci di entrare in empatia con loro e trasmettere l’amore e la passione per la lettura e accompagnarli per mano nel mondo dei libri. Con questa iniziativa diamo la possibilità alle classi di incontrare uno scrittore e poterlo intervistare proprio come farebbe un giornalista o addirittura partecipare ad un corso di scrittura creativa o di disegno”.

I ragazzi prima dell’evento dovranno, con l’aiuto dell’insegnante, leggere il libro e preparare delle domande per l’intervista, rendendolo così importante e unico. L’incontro con l’autore ha valore come conclusione della lettura del libro dopo un lungo percorso di preparazione andandosi a ripercuotere positivamente su qualsiasi attività di lettura.

Il progetto ha come unico onere l’acquisto dei libri per ogni partecipante, alla Libreria Mondadori (ex Assolibro) di Imperia di via Bonfante che organizza l’evento. Alla scuola viene offerta l’opportunità di non spendere alcuna risorsa propria per l’incontro con l’autore. Inoltre l’organizzazione della trasferta e l’accoglienza generale vengono demandate all’ associazione culturale ‘Due parole in riva al mare’, organizzatrice del progetto. E’ rivolto ai ragazzi della scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado.

Il primo appuntamento, che si svolgerà domani alle 18.30 alla Spes di Ventimiglia, è con Andrea Franzoso che presenterà il libro ‘Disobbediente’ (Ed. DeAplaneta), un libro contro la paura, la storia vera di un uomo che ha avuto il coraggio di andare controcorrente.



Andrea Franzoso tornerà per incontrare le scuole medie in primavera in occasione della settimana della legalità. Sono ancora aperte le iscrizioni al progetto di educazione alla lettura.



Crescere Lettori è sostenuto dalla Banca Passadore di Imperia, Coop Liguria, dalla Fidapa di Imperia e patrocinato dal Comune di Imperia, di San Lorenzo al Mare e Riva Ligure, sotto il buon auspicio di Cepell, centro per il libro e la lettura di Roma.

Il libro: da piccolo Andrea era obbediente, riservato, timido. Tanto che di fronte alla prepotenza non sapeva come reagire, e quando un gruppo di bulli l’ha preso di mira ha preferito cambiare scuola pur di levarseli di torno. Poi è cresciuto, ha studiato, lavorato sodo e dopo mille fatiche ed esperienze diverse ha trovato la stabilità e un posto di lavoro in un’azienda pubblica. E proprio allora, tra i suoi superiori, ha incrociato altri bulli, che approfittavano delle loro posizioni di vertice per imporre le loro regole e tessere i loro giochi di potere. Uno di questi, il presidente, rubava: utilizzava i soldi dell’azienda per spese personali, sotto gli occhi di molti colleghi che fingevano di non vedere, per indifferenza o paura. Questa volta Andrea ha deciso di reagire e ha denunciato tutto, senza preoccuparsi delle conseguenze e delle ritorsioni, che inevitabilmente sono arrivate. Da quel giorno la sua vita è cambiata, ma nel modo più imprevedibile. Ha scoperto che non puoi essere davvero libero se non sei onesto con te stesso e con gli altri. E che spesso il nemico più grande non è il bullo ma la paura: sconfitta quella, ti si apre un universo di possibilità.

Andrea Franzoso vive a Milano. Ha faticato a trovare la sua strada e dopo diverse esperienze (è stato capitano dei carabinieri, ha vissuto quattro anni coi gesuiti, ha lavorato come impiegato in un’azienda) oggi fa l’autore televisivo. Ma non è detto che in futuro non si inventi qualcos’altro.