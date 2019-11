Soluzioni al freddo stagionale? Ecco le offerte su stufe, caldaie e termocamini a legna di Hydros Idrotermosanitari

Il freddo pungente di questo mese e l'imminente arrivo della stagione invernale invitano molti di noi a trovare ambienti domestici o lavorativi sani e calorosi. Anche quest'anno, il rivenditore Hydros situato a Vallecrosia propone soluzioni semplici caratterizzate anche da un ottimo rapporto qualità prezzo. Ecco le principali marche e i loro prodot

Famar, possibilità di scegliere tra termocamini a legna pellet e rispettivi rivestimenti, termostufe, stufe e caldaie a pellet. Info sul sito http://www.famarbrevetti.com/it/home.aspx

Kalon, stufe, termostufe e caldaie policombustibili e a pellet dal design unico per riscaldare. Info su https://www.facebook.com/Kalonstufe/;

Klover, per prodotti semplici e innovativi che puntano sull'ecocompatibilità. Info sul sito http://www.klover.it/it/prodotti;

Thermorossi, da quasi cinquant'anni attiva nella produzione di stufe a pellet e a legna, cucine e termocucine a legna, termostufe, caldaie e inserti a pellet e legna. Info sul sito http://www.thermorossi.com/home.

Per maggiori informazioni Hydros si trova in via Col. Aprosio 19, al confine con Camporosso Mare. L'orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, mentre il sabato dalle 8.30 alle 12. Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare il sito http://www.hydrostermosanitari.com/ , la pagina facebook https://www.facebook.com/hydrosidrotermosanitari/ o chiamare lo 0184 293333.