Ventimiglia: tunisino arrestato a Milano stava fuggendo in Francia, fermato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia hanno arrestato ieri sera un tunisino, nel corso delle attività di controllo del territorio, alle Gianchette.

L’uomo era ricercato per l’esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano. Il 6 novembre scorso era stato arrestato nel capoluogo lombardo per furto e successivamente sottoposto dal giudice alla misura del divieto di dimora ma, una settimana dopo era stata emessa un’ordinanza per la sua carcerazione.

Fuggito nel Ponente ligure è stato individuato ieri sera a Ventimiglia nel verosimile tentativo di espatriare in Francia per evitare il carcere in Italia. Ora è in carcere ad Imperia.