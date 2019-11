Anche i Vigili del Fuoco di Imperia in aiuto dei colleghi della provincia di Savona. Sono 11 i pompieri che, questa mattina alle 6.30 sono partiti verso Varazze, per mettersi a disposizione e lavorare sulle problematiche dettate dal maltempo.

Fino ad ora, infatti, le situazioni di maggior allarme arrivano proprio dal savonese dove, nel corso della giornata l’allerta salirà al livello ‘arancione’. Per ora, nell’imperiese, nonostante le piogge non si registrano per fortunata problemi dal maltempo.