Rocchetta Nervina: rischiano di sprofondare 25 metri di Sp 68, serve una palificazione ma prima deve smettere di piovere. Strada chiusa anche ai pedoni (Foto e Video)

Come anticipato nel primo pomeriggio e dopo aver seguito per tutta la giornata l’evoluzione della situazione, è stata confermata dai tecnici della Provincia e dai Sindaci interessati (Fulvio Gazzola per Dolceacqua e Marco Rondelli per Rocchetta Nervina), l’assoluta gravità della frana che si è venuta a creare questa mattina sulla strada Provinciale.

Lo smottamento di terreno, provocato dalle incessanti piogge degli ultimi giorni e dalla ‘bomba d’acqua’ di questa mattina, ha costretto alla chiusura della strada che, di fatto, isola totalmente Rocchetta Nervina dal resto della Val Nervia. Per i 300 abitanti del piccolo centro dell’entroterra una vera e propria mazzata, perché il crollo è avvenuto in un punto dove non è possibile, almeno per ora, trovare una strada di collegamento.

Nel corso della giornata si è ipotizzato il passaggio da una strada sterrata che viaggia sulle montagne adiacenti, ma il tragitto è di circa 20 km ed è percorribile esclusivamente dai fuoristrada. La situazione della Provinciale, come detto, è gravissima: nel corso del pomeriggio si sono registrati diversi movimenti franosi che non preannunciano nulla di buono. Anzi c’è il serio timore che possano crollare almeno 25 metri di strada.

Al momento è stato allestito il ‘camminamento’ nella zona a monte e, nel pomeriggio, i tecnici della Provincia hanno fatto i rilevamenti del caso. E’ stato confermato che servirà intervenire con il sistema della ‘palificazione’, ma lo si potrà fare solo quando il terreno si sarà asciugato e ci saranno le condizioni di sicurezza. Una situazione che al momento non c’è e che, purtroppo, viste le nuove perturbazioni in arrivo, non potranno esserci fino alla prossima settimana.

Il corridoio pedonale sarà poi creato probabilmente al di sopra della strada, sul terrazzamento presente. Nelle prossime ore verranno installate delle torri faro della Protezione Civile, per illuminare la zona a giorno ed è previsto un presidio 24 ore su 24, per fare in modo di garantire la sicurezza sul passaggio a piedi. Al momento è stato istituito un presidio medico a monte della frana, che garantisce eventuali interventi per i residenti, grazie alla presenza dell'ambulanza della Croce Azzurra.

Un altro aspetto importante riguarda il lato commerciale, vista la presenza di diverse attività a Rocchetta, tra cui un albergo che, per fine mese aveva diverse prenotazioni.

In serata la Provincia ha ufficializzato la chiusura della strada sia per i veicoli che per i pedoni. L'itinerario pedonale alternativo è costituito da un sentiero appositamente attrezzato in fase di realizzazione mentre quello veicolare, in caso di emergenza, è rappresentato dalla strada comunale Rocchetta Nervina - Marcora che si collega al chilometro 5 della SP69.