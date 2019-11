Rocchetta Nervina isolata per una frana sulla SP 68: la Provincia pronta per un intervento di somma urgenza (Foto)

Come era preventivabile ecco i primi problemi derivanti dalle frane nell’entroterra. Come avevamo anticipato questa mattina la zona più colpita è quella della Val Nervia e, proprio pochi minuti fa è stata chiusa la strada Provinciale che, da Dolceacqua porta a Rocchetta Nervina.

La ‘bomba d’acqua’, che ha investito la nostra provincia tra le 10 e le 11 ed in particolare la Val Nervia, ha provocato la chiusura della SP 68 per lo smottamento del terreno sotto la strada. Al momento Rocchetta Nervina è totalmente isolata e, sul posto, si stanno recando i tecnici della Provincia.

Verranno eseguite delle verifiche e sarà quasi sicuramente messa in atto una procedura di somma urgenza per garantire l’accesso a Rocchetta Nervina. Secondo le prime informazioni sembra che, inizialmente, verranno eseguiti intervenire per garantire il passaggio almeno sulla corsia a monte e, quindi, quelli definitivi per riaprire completamente la strada.

La carreggiata chiusa, infatti, è l'unica via d'accesso a Rocchetta ad eccezione di alcune strade sterrare ed interpoderali. Unica nota positiva il fatto che sia già uscito il sole e che per le prossime ore non sono previste ulteriori precipitazioni.

(Foto di Stefano Michero)