Rocchetta Nervina: 300 persone isolate mentre la frana potrebbe peggiorare, a rischio 25 metri di strada (Foto e Video)

Situazione drammatica per i 300 residenti di Rocchetta Nervina, piccolo centro della Val Nervia, isolato dalle 11 di questa mattina per la frana che si è registrata sulla Provinciale 68 che unisce il paese a Dolceacqua.

Secondo quanto verificato negli ultimi minuti, infatti, un altro fronte della frana sotto la carreggiata starebbe cedendo. Se questo dovesse accadere, purtroppo saremo di fronte ad un possibile crollo di circa 25 metri di strada, che isolerebbe Rocchetta Nervina per molto tempo. Intanto, per fortuna, un’ambulanza della Croce Azzurra è stata posta a monte della frana, grazie all’accordo tra 118 e Prefettura, per l'attivazione di una postazione di soccorso.

Sul posto sono già presenti i tecnici della Provincia ed altri stanno arrivando per fare il punto della situazione. Intanto i Carabinieri Fortestali sono andati a verificare una strada sterrata che, attraverso la montagna e la zona di Gouta, si collega con Rocchetta Nervina. Se dovesse infatti crollare la strada sarebbe l’unica via d’accesso al paese, anche se si tratterebbe di una via particolarmente difficile da percorrere, quasi esclusivamente con i fuoristrada, allungando il tragitto di circa 20 chilometri.

Una problema davvero gravissimo per la Val Nervia e per i circa 300 residenti di Rocchetta Nervina che, da oggi sono isolati dal resto della Provincia. Il Sindaco del piccolo centro, Marco Rondelli, è ovviamente preoccupato: “Stiamo facendo tutte le verifiche del caso – ci ha detto – ma anche il passaggio attraverso le strade sterrate non è una soluzione definitiva, ma la situazione sulla Provinciale è davvero grave”.