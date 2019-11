Nuova perturbazione e danni per il maltempo: Toti "Autunno più piovoso dal '53, servono subito 60 milioni" (Video)

La regione sta vivendo l’autunno più piovoso dal 1953 con la Liguria che non viveva quanto sta accadendo, da 66 anni, senza dimenticare l’aggiunta dei problemi dettati da ponte ‘Morandi’, viadotto sulla A6 e parziale chiusura della A26.

La conferma è arrivata dal Presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha analizzato la situazione al termine della nuova allerta meteo. “Noi ci apprestiamo a chiedere lo stato di emergenza al Governo – prosegue Toti - con una stima di circa 300 milioni in regione esclusi i danni ai privati ed alle aziende, di cui 60 solo per i risarcimenti di somma urgenza, già attivati con Sindaci e Province, per permettere a questa regione di muoversi. E’ escluso da questo conteggio il capitolo autostrade. Nei precedenti eventi dello stato di emergenza, ci sono stati riconosciuti 9,3 milioni di euro contro i 60 milioni di somme urgenze e, quindi, ritengono che il governo debba venirci incontro”.

Il discorso si fa poi politico, anche in virtù di alcune polemiche sviluppate nelle ultime ore. “Non voglio fare polemiche – ha detto - e rispondere a quanto detto in queste ore, ma voglio solo specificare che i fondi per il dissesto idrogeologico assegnati dai precedenti Governi alla Liguria, sono stati impegnati al 100% e che se il Governo ha bisogno di proposte, può finanziare il nostro piano triennale di difesa del suolo e messa in sicurezza, che vale oltre 200 milioni e che è nelle mani del Ministero dell’Ambiente. Ci sono tutti i presupposti ed i progetti per fare un ottimo lavoro nei prossimi mesi ma è ovvio che occorre un intervento potente del Governo. Subito le somme urgenze da 60 milioni che consentano ai Sindaci ed alle Province di rimettersi in marcia sulle strade, quindi i 300 milioni di danni e, se vogliamo ragione nel medio periodo, il piano triennale di difesa del suolo. Penso che un decreto Legge come per il Veneto sia lo strumento più adatto per muoversi nelle prossime ore, al netto del riconoscimento dello stato di emergenza e del pagamento delle somme urgenze, perché non si può aspettare”.

“Combinando le perturbazioni passate e quella in arrivo – termina Toti – ma anche la situazione delle autostrade, ci troviamo in un momento unico, forse più grave del 1953 e servono quindi strumenti eccezionali, sia sul piano legislativo che economico”.