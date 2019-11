Maltempo: piove nuovamente sulla nostra provincia, alle 3 scattata l'allerta che terminerà alle 15

E’ scattata alle 3 l’allerta gialla per piogge diffuse e temporali su tutta la regione. Per quanto riguarda la nostra provincia rimarrà della stessa intensità fino alle 15 mentre, nelle zone del savonese e del genovesato, alle 8 passerà ad arancione.

Le prime precipitazioni sono già iniziate anche se al momento sono di debole intensità. Ventimiglia e Seborga 17, Ceriana, Verdeggia e Bajardo 16, Montalto 15, Dolceacqua, Pigna, Triora e Sanremo 13, Dolcedo 12, Rocchetta Nervina, Col di Nava e Apricale 10, Imperia, Diano Marina, Pieve di Teco ed Airole 9, Pontedassio 8 e Borgomaro 7.

Le piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, attraverseranno la regione da Ponente ed andranno avanti nel corso della giornata, ma saranno più insistenti sulle zone del Centro e del Levante. Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni con possibili schiarite sulla nostra provincia.

Tutte positive le temperature a conferma di un rialzo delle stesse rispetto ad una decina di giorni fa, quando le precipitazioni in montagna furono nevose. La più bassa a Poggio Fearza con 1,1, seguita da: Pigna 3,8, Apricale 4,7, Verdeggia 4,8, Col di Nava 5,2, Carpasio 6,2, Triora 6,4, Bajardo 7,5, Rocchetta 7,7, Borgomaro ed Airole 8, Pieve di Teco 9,1, Castelvittorio 9,3, Ranzo 9,8, Pontedassio 10,1 Ventimiglia 11,2, Diano Marina 11,6, Cipressa 11,7, Imperia 12,4 e Sanremo 12,7.

Nessun problema per i corsi d’acqua che, nonostante le piogge in atto sono in calo rispetto ai giorni scorsi. La preoccupazione e l’attenzione è ora, ovviamente, rivolta alla situazione del terreno che, già pregno d’acqua per le piogge dei giorni scorsi, potrebbe non reggere il nuovo ‘urto’ di oggi, proponendo nuove frane dopo quelle dei giorni scorsi.