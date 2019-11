Maltempo ed allerta meteo in atto: forti piogge con il picco di 50 mm in un'ora a Ceriana, tra poco schiarite ma occhio alle frane

Dopo le lievi piogge di questa notte, il fronte della perturbazione ha iniziato a colpire la nostra provincia ed anche la Costa Azzurra, con precipitazioni a tratti anche molto forti. Al momento il luogo più colpito risulta Ceriana, piccolo centro della valle Armea, dove sono scesi quasi 80 millimetri di pioggia, di cui quasi 50 in una sola ora. Situazione analoga anche a Bajardo, Castelvittorio, Rocchetta Nervina, Carpasio e Dolceacqua.

E’ comunque l’entroterra la parte della nostra provincia più colpita dalle forti precipitazioni mentre, sulla costa, sono meno intense, tra i 15 ed i 30 millimetri. Moltissime le chiamate ai Vigili del Fuoco, per i danni provocati dalla pioggia anche se al momento non vengono segnalate gravi situazioni.

Il torrente San Francesco a Sanremo

Ad Isolabona la strada provinciale si è allagata e sono segnalati massi sulla carreggiata. A Ceriana è segnalata una piccola frana poco sopra il paese. In entrambi i casi non si segnalano gravissimi danni ma i Vigili del Fuoco e le squadre della Protezione Civile sono tutte fuori per i soccorsi del caso.

Come conseguenza delle piogge, i torrenti monitorati iniziano a registrare le prime risposte. Nel dettaglio il torrente Impero, nella zona di Pontedassio ora è a quota 0,14, ovviamente molto al di sotto dei livelli di guardia (il ‘giallo’ posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Il torrente Argentina è salito nel corso della notte: a Montalto è ora a quota a 2,68 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 1,47 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’). Il torrente Armea, salito ora a 0,49 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Salito anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 3,02 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Il fiume Roya è: ad Airol è a quota 2,46 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è a 0,81 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

Tra poco, dopo il passaggio del fronte è atteso un parziale miglioramento, soprattutto sulla nostra provincia, dove potrebbero verificarsi schiarite anche ampie in estensione con il passare delle ore verso Levante. Ora, ovviamente, c’è l’incubo delle frane visto che la forza delle precipitazioni, tra le 10 e le 11 è stata particolarmente intensa.