Intervento di Vigili del Fuoco, personale medico del 118 e della Croce Azzurra di Vallecrosia, nel primo pomeriggio di oggi a Dolceacqua, nel centro storico, per l’incendio di una canna fumaria.

Il principio di incendio ha creato un po’ di fumo all’interno dell’abitazione ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti o intossicati. All’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori non c’erano i residenti ed è bastato aerare l’ambiente per risolvere ogni problema.