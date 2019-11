Volantini per la segnalazione di Vespe Velutine: Apiliguria "Siamo estranei all'iniziativa"

Apiliguria interviene in relazione ad alcuni volantini diffusi nei giorni scorsi in provincia, dove si invita la popolazione a segnalare nidi di Vespa velutina.

“Il volantino riprende un vecchio volantino del 2014 di Apiliguria Imperia, di cui compare anche la mail – evidenzia l’associazione – ma non abbiamo nulla a che fare con l'iniziativa”. Apiliguria è attiva nella lotta alla Vespa Velutina dal 2013 e, in 2 anni ha distrutto alcune centinaia nidi con proprie squadre volontarie, in maniera completamente gratuita, successivamente ha fatto parte del progetto ‘Life’ che ha sua volta ha provveduto, sempre gratuitamente alla distruzione dei nidi.

“Allo stato attuale – prosegue ApiLiguria - ci risulta che il Parco delle Alpi Liguri, sia stato indicato come capofila nella lotta alla Vespa Velutina, ricevendo per questo un contributo in denaro dalla Regione Liguria. Siamo sempre favorevoli ad iniziative di lotta e contrasto alla Vespa Velutina, disponibile a collaborare con chiunque, ma diffida chiunque ad assumere iniziative con la firma dell’associazione senza un preventivo accordo”.