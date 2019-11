Taggia: presentata questa mattina l'iniziativa della Rete d'Imprese agricole 'Terre del Moscatello'

E' stata presentata questa mattina, in Comune a Taggia, l'iniziativa della Rete d'Imprese agricole 'Terre del Moscatello', che beneficia di un finanziamento della Regione Liguria e della Unione Europea, nell'ambito della Misura 16.04 del P.S.R. Liguria 2014/2020. Dieci aziende agricole, tutte facente parte della Associazione dei Produttori del Moscatello, si sono unite per promuovere insieme tutti i prodotti, compresi i vini e ovviamente il Moscatello di Taggia.

Il Presidente della Rete Marco Risso ha spiegato il valore dell'iniziativa, con l'aiuto dell'agronomo Renato Veruggio che è stato uno degli autori del progetto che è stato finanziato al 100%, e con il supporto della vice Sindaco di Taggia Chiara Cerri che ha lodato e apprezzato l'iniziativa e i potenziali risvolti, sia per la produzione agricole che per il mercato turistico.