Sanremo: degrado in strada Collette Beulle, i residenti "Situazione disastrosa anche quando non piove" (Foto)

Una nostra lettrice ci ha scritto per evidenziare le problematiche legate al maltempo e non solo di strada Collette Beulle a Sanremo, con alcune fotografie che testimoniano le condizioni della strada che percorrono quotidianamente i residenti:

“Non abbiamo alternative essendo l'unica strada che ci collega con il centro e si può notare che, quando piove, la strada versa in condizioni a dir poco degradate e rischiose. Tra le cose che vorrei far notare è che quando piove l'acqua in eccesso e detriti vari si riversano sul manto stradale in quanto è priva di cunette di scolo, rendendo così difficile e pericoloso frenare e contribuendo anche a rovinare ulteriormente l'asfalto già dissestato di suo, allargando di conseguenza le buche ove già presenti. In alcuni tratti abbiamo un vero e proprio allagamento, una vera e propria piscina. Senza contare alcuni tratti stradali dove la strada ha ceduto e sono stati messi blocchi di cemento per la sicurezza. Abbiamo tratti in cui le protezioni stradali sono danneggiate e mai rimesse a posto, la pulizia stradale quest'anno è stata fatta da i residenti con mezzi propri ma come vede abbiamo alberi che sfidano la forza di gravità perché, anche se cerchiamo di arrangiarci il più possibile, non possiamo arrivare a tutto. Inoltre nella curva dove lo scorso anno si è verificata la frana, pur avendo fatto ad agosto i lavori di messa in sicurezza, ad oggi a seguito della pioggia la parete continua a buttare fuori acqua. Inoltre, pur essendo pericolosa e difficile la guida durante il giorno, la sera essendo totalmente priva di illuminazione il pericolo aumenta in quanto se si dovesse verificare un ostacolo lo si vedrebbe solo all'ultimo. Sembra che tutto questo disagio sia stato causato dalle ultime piogge, ma garantisco che i residenti di Sanremo così come quelli di Beuzi anche se fanno parte del comune di Taggia hanno segnalato più volte nel corso delle varie amministrazioni comunali la condizione della strada senza però aver mai avuto un riscontro concreto. Mi auguro che il nostro Sindaco, che io stimo molto, si prenda a cuore questa situazione e che si riesca a trovare una soluzione, perché anche noi siamo cittadini del comune di Sanremo e credo che ci meritiamo una strada se non illuminata almeno sicura, prima che succeda l'irreparabile”.