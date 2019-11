Sanremo: a breve un intervento su strada San Bernardo, l'Assessore Donzella "D'ora in poi solo lavori di qualità"

Scatta un progetto importante per strada San Bernardo a Sanremo, la via che unisce di fatto via Debenedetti a pochi passi dal Mercato Annonario e corso Inglesi che scorre sopra.

Verrà fatto un intervento, innanzi tutto, sui sotto servizi, le acque bianche e le fognature, per poi lavorare sulla superficie, installando ai bordi della strada un ciottolato e, al centro, dei mattoni rossi. Sicuramente sarebbe stato più semplice e meno costoso riassaltare tutto, ma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, ha chiesto agli uffici competenti, di lavorare secondo una linea che risponda alle richieste attrattive e turistiche della città dei fiori.

“Negli anni ’60, ’70 e ’80 – ha detto l’Assessore Massimo Donzella – sono stati eseguiti degli interventi nella città vecchia e nelle frazioni, interventi che sono stati coperti da cemento, asfalto ed altro che hanno un po’ deturpato il nostro territorio. Oggi vogliamo recuperare molte zone, ripartendo da zero e studiando la storia delle iniziative edilizie, tutelando il paesaggio ed in particolare il centro storico. Piuttosto andremo a lavorare in porzioni minori ma che devono essere di grande qualità. E strada San Bernardo è emblematica, visto che si trova a fianco del mercato ed è impraticabile e degradata”.

Per strada San Bernardo c’è stata una grande richiesta di miglioramento e, per questo, è stato di eseguite un intervento importante per il degrado in cui si trova. Verrà fatto un primo tratto, che sarà definitivo, sia nei sotto servizi che in superficie e, successivamente, si lavorerà anche sul secondo tratto.

L’Assessore Donzella, anche dopo le scelte fatte per piazza Borea D’Olmo, conferma la volontà di andare avanti su questo tipo di interventi di recupero: “Gli interventi dovranno sempre essere così – ha terminato – con una sensibilità verso la qualità ed il verde, con un ottica artistica e di qualità. Una linea di pianificazione che vogliamo portare avanti così”.