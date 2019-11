Il Dottor Claudio Battaglia confermato alla Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Venerdì scorso, nella sede della Sezione Provinciale di Imperia della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che sarà in carica sino al 31 dicembre 2024.

Il Presidente Claudio Battaglia è stato riconfermato alla guida dell'associazione. L’incarico di Vicepresidente è stato affidato a Maria Teresa Dondi. Oltre a loro eletti nel Consiglio Direttivo: Mario Grillo (della Delegazione LILT di Bordighera), Giorgio Cravaschino, Maria Amerio, Silvia Colombo e Antonio Borro, nuovo Tesoriere. Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto: Marcello Delaude, Matteo Minghinelli e Laura Capponi.

Il nuovo Consiglio Direttivo si è messo subito al lavoro per definire le linee programmatiche delle attività e delle iniziative da realizzare per i prossimi cinque anni, al fine di promuovere una maggiore cultura della prevenzione oncologica. Obiettivo è sconfiggere i tumori attraverso la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.