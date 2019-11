Al via corso obbligatorio per gli assistenti di Studio Odontoiatrico del Ce.s.co.t. di Imperia

In base alla deliberazione n.228 del 19/07/2019 dell’A.li.sa. (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria), per il nuovo profilo ASO, Assistente di Studio Odontoiatrico, ufficialmente riconosciuto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Minisitri del 9 febbraio 2018, è previsto lo svolgimento di un corso obbligatorio di aggiornamento annuale della durata di 10 ore.

Il Ce.s.co.t. di Imperia ha organizzato questo corso che si terrà a dicembre. Le lezioni si svolgeranno ad Imperia in via Bonfante, 29 (3° piano) in orario da definire. La scadenza effettiva entro cui effettuare l’aggiornamento è il 31 dicembre 2019, solo a seguire dovrebbero scattare i controlli negli studi.

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno frequentato il monte ore previsto, che permette di adempiere all’obbligo norativo.

Ce.s.co.t. invita gli interessati a prenotarsi sollecitamente presso gli uffici del settore formazione di via Bonfante 29 ad Imperia, chiamandoci allo 0183/720040 (interno 4) oppure al 335/5994976 o inviando una mail a j.lagorio@catliguria.it.