Sanremo: gravi problemi per salita Poggio, buche sulla strada e muri che crollino (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Alessandro, ci ha scritto per segnalare la stuazione di degrado di salita Poggio:

“Gia molto trascurata dai proprietari dei terreni a bordo strada, che puntualmente ignorano i disagi che creano i rovi e le canne che arrivano dalle loro proprietà, ora per colpa della pioggia e di una inesistente manutenzione la strada è impraticabile e ovviamente chiusa in buona parte per colpa di un muro caduto che blocca la circolazione. Ovviamente altri muri stanno per cadere e le buche esistenti la fanno da padrone, rendendo quello che resta della strada un vero ‘campo minato’. Mi chiedo che cosa bisogna fare affinchè si prenda maggiormente in considerazione le piccole strade, mettendole in sicurezza come i muri che ne fanno parte. Non é possibile che chi abita nella via debba essere sempre costretto a provvedere da solo, tappando buche e tagliando tutto quello che può arrivare nel passaggio della strada”.