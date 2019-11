Sanremo: due gattini aspettano anche loro una nuova casetta

Questi due gattini di quasi tre mesi (maschio e femmina), sverminati, trattamento antipulci fatto e vaccinati, sono in cerca di casetta.... sono stati trovati nel bosco di Verezzo circa un mese fa insieme ad un fratellino (già adottato) sono in po' timidi ma molto dolci e fusoni.

Sarebbe perfetto se venissero adottati insieme perché sono molto uniti. Sterilizzazione obbligatoria ai sei mesi e casa con finestre e terrazzi in sicurezza.

Per vederli od avere altre informazioni potete telefonare a Mimma 3474681934.