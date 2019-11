Al Garroccio Restaurant di Bordighera per provare una cucina gourmet les pieds dans l’eau in coppia, con la famiglia o con gli amici.

Il lungomare Argentina, inaugurato da Evita Peron nel 1947, è il posto ideale per godere dei colori pastello del cielo e del mare insieme ai profumi della natura dei giardini ricchi di piante e fiori.

Siamo a Bordighera sulla più lunga e bella passeggiata pedonale in riva al mare della riviera ligure, e se volete scoprire anche una cucina gourmet in un locale raffinato ed elegante, ma con un estro giovanile e informale, il “Garroccio” è il posto giusto.

Dalla terrazza di questo locale, arredato con molta cura, dove ogni sala ha una ambientazione diversa ed è impreziosita da oggetti scelti sempre con gusto, potrete in ogni stagione ammirare tutte le sfumature del mare e godervi l’affascinante panorama della costa verso Montecarlo, che dopo il tramonto si illumina a giorno.

Nel linguaggio dei marinai il “Garroccio” è un gancio a molla fissato sulle vele di prua e poi sullo strallo, un nome facile da ricordare, anche se non avete familiarità con il linguaggio dei marinai e lo potete vedere disegnato sui cartelli all’entrata. La scelta del nome testimonia la passione per la vela dei proprietari, che vi accoglieranno sempre con il sorriso e vi inviteranno a mollare gli ormeggi, a superare il confine della terra ferma, puntando la rotta verso una cucina di mare, creativa, ma senza eccessi.

Una navigazione attraverso un menù, dove assoluto protagonista è il pescato locale, in tutta sicurezza e senza rischi grazie all’assistenza dei patron e del gentilissimo staff.

In carta troverete interessanti e deliziosi abbinamenti, come quello dei funghi porcini con il pesce freschissimo, accanto a rivisitazioni di piatti tradizionali, realizzati sempre con prodotti di primissima qualità.

Le proposte del giorno dipendono dalle condizioni del tempo e dalla fortuna dei pescatori, ma se non amate il pesce troverete anche proposte di carne e preparazioni con le verdure.

Si parte con gli antipasti (dai 16 ai 22 euro) con l’imperdibile “Cappon magro” alla ponentina oppure gli insoliti fiori di zucca farciti con il Baccalà su vellutata di patate e funghi spugnole o gli scampi gratinati, quinoa e brunoise di verdure.

Tra gli antipasti possiamo gustare anche le fantasie di crudo di mare, dalla trilogia di tartare al naturale al Ceviche di ricciola con lime, mango e coriandolo (dai 20 ai 22 euro). Nei primi spiccano le golose “picagge” (tagliatelle fatte in casa con tre farine) con pesto e vongole e i paccheri con ragù di polpo, olive taggiasche, pomodoro e rosmarino oppure gli gnocchi con scampi, pesto di melanzane, mandorle e mentuccia (dai 18 ai 20 euro).

Come secondi il pescato del giorno con le verdure di stagione o il millefoglie di Baccalà gratinato oppure l’Astice alla catalana.

Sempre presenti anche secondi di carne, come la lombata di vitello con salsa al caffè e pere caramellate. (dai 20 ai 25 euro). Ottimi i dolci sempre diversi, come le squisite le pesche ripiene con amaretto e rosolio, e la cassata siciliana rivisitata, e un’incredibile insalata di frutta fresca.

Interessante la carta dei vini con etichette locali, nazionali, ma soprattutto bollicine delle vicine terre francesi, altra grande passione del patron del locale.

Il Garroccio Beach, una vera oasi di tranquillità, dove fuggire dai ritmi delle vacanze o del lavoro, si trova a Bordighera in lungomare Argentina senza numero, telefono 0184.840674. In stagione è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 23.00 a pranzo e cena, mentre in inverno a pranzo ed a cena solo durante il week end.