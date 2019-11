Sanremo: questa sera incontro pubblico organizzato da Sanremo Attiva ed Attac Imperia dal titolo ‘Europa alla deriva?’

Questa sera alle 21 presso il ‘36 Caleidospazio’ sito a Sanremo in via XX Settembre 36 si terrà un incontro pubblico organizzato da Sanremo Attiva ed Attac Imperia dal titolo ‘Europa alla deriva?’

“Un incontro organizzato – spiega Robert von Hackwitz di ‘Sanremo Attiva’ - per discutere di sovranismi, dazi e trattati di libero scambio, capitalismo verde e catastrofe ambientale. Relatore di eccezione sarà Marco Bersani, fondatore di Attac Italia, promotore del Forum italiano dei Movimenti per l’Acqua e della Campagna ‘Stop TTIP Italia’, socio fondatore di Cadtm Italia e autore del libro ‘Europa alla deriva’.

Lo spazio politico europeo è interamente conteso tra gli oligarchi di Bruxelles, custodi dell’ortodossia del pareggio di bilancio, da una parte, e forze politiche variamente populiste, sovraniste e nazionaliste dall’altra. Uno scontro tanto acceso dal punto di vista mediatico quanto privo di conflitto politico reale. In presenza di una crisi ambientale determinata dalla sovraproduzione e dall’economia di mercato e di una crisi sistemica che impone, a partire dagli enti locali, politiche socialmente devastanti quali possono essere le soluzioni? Come possono i cittadini agire per invertire la rotta?