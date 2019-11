Genova: il Governatore Toti "Da oggi le autostrade devono essere gratis per i liguri. Ora mi attendo che il Governo intervenga"

“Chiederemo l’apertura di tutti i caselli e la gratuità del passaggio sulle autostrade, fino al termine dell’emergenza e mi aspetto una risposta positiva fin dal pomeriggio. Non è pensabile che i liguri paghino un pedaggio su strade che sono obbligatorie per garantire il diritto alla mobilità”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, al termine della Giunta regionale straordinaria, convocata per questa mattina dopo la chiusura (e la parziale riapertura stamane) della A6 tra Genova e Masone. “Ho chiesto anche – prosegue Toti - che le istituzioni locali possano avvalersi di un advisor tecnico, per conoscere realmente la situazione da una voce terza. Questo perché non abbiamo un riscontro sulla situazione delle autostrade”.

Sulla situazione attuale il Governatore è così intervenuto: “Per quanto riguarda le ultime ore come Regione avevamo chiesto al Ministero dei Trasporti un quadro esatto della situazione dei viadotti ma non è mai arrivata risposta. E’ arrivata dalla società Autostrade che non conteneva tra i viadotti a presunto rischio, quelli che sono stati chiusi. E questo crea confusione in tutti noi. Di sicuro mancano un interlocutore ed un coordinamento e questo è un problema politico che affronteremo”.

Cosa si attende ora? “Mi aspetto che questa emergenza abbia una risposta di carattere legislativo dal Governo, con un intervento che preveda un piano straordinario che stabilisca quali lavori vengano fatti e con quale priorità. Oltre che un’unità di missione opportunamente finanziata, che intervenga con poteri straordinari, allargati su tutta la viabilità allargata, ovvero sulle strada provinciali, comunali ed altro. Vogliamo tornare in breve tempo alla normalità”.

La situazione del traffico in tutta la Regione, da questa mattina è ulteriormente peggiorata ed il porto di Genova sta lavorando con un 30% in meno di traffico, rispetto al normale. Tra l’altro si tratta di un periodo più vivace del commercio, visto che si sta avvicinando il Natale. “Mi auguro di aver qui il Governo al più presto possibile – ha terminato Toti – per avere risposte immediate sul tema ed un piano straordinario per i viadotti e la mobilità seconda, dove vogliamo essere protagonisti. Nelle prossime ore faremo anche il quadro dei dati economici senza dimenticare lo straordinario danno di immagine, dopo il ponte ‘Morandi’ e le ondate di maltempo straordinario”.

Tutti gli interventi della Giunta Regionale e del Sindaco di Genova Bucci nel video:

Questo il punto della situazione fatto dopo

INFRASTRUTTURE

La SP 29 di Cadibona è stata riaperta ieri sera e questa mattina il traffico aveva andamento lineare anche se molto caricato. Nel frattempo l’assessore alle infrastrutture Giampedrone oggi alle 15 sarà in Prefettura a Savona per condividere il protocollo di Protezione civile sul sistema di monitoraggio su tutto il fronte di frana e fornire dati alla concessionaria che potrà valutare la riapertura del tratto della careggiata autostradale non coinvolto dalla frana di domenica e poi definitivamente anche in doppio senso di marcia.

TRASPORTI

Dopo la lettera inviata dal presidente Toti al Mit, oggi l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino ha scritto a Trenitalia chiedendo un’anticipazione della sostituzione dei locomotori agli Intercity per Milano e un incremento dei treni sulla tratta Torino-Savona-Ventimiglia e Torino Genova e della loro composizione. Al Ministero è stato chiesto anche una linea di trasporto pubblico locale da Alassio fino all’aeroporto di Nizza per andare incontro anche alle esigenze delle tante aziende turistiche sul territorio.

EDILIZIA

L’assessore regionale Marco Scajola ha comunicato che ammontano a 280 gli interventi che ARTE Genova ha effettuato di manutenzione straordinaria in questi giorni contro i danni dal maltempo. Nessun caso eclatante, per quanto riguarda le scuole, tranne il plesso di Ospedaletti dove sono in corso verifiche. L’assessore ha fatto sapere che Regione Liguria è pronta a chiedere al governo un piano per l’edilizia scolastica.

SVILUPPO ECONOMICO

L’assessore regionale Andrea Benveduti ha già ricostituito il tavolo interno di coordinamento che era stato creato per ponte Morandi e contattato le Camere di Commercio e Unioncamere per una stima dei danni.

SCUOLE

L’assessore regionale Ilaria Cavo ha fatto sapere che “sono circa 120 gli studenti delle superiori della Valle Stura diretti a Genova-Voltri che usufruiscono del servizio ATP. A questi si aggiungono anche gli studenti di Masone. Per tutti loro Regione Liguria sta studiando una navetta che possa portarli ai treni: o alla stazione di Campoligure o di Mele, come soluzione alternativa alle strade. E una volta arrivati a Genova si valuterà il tuipo di collegamento più idoneo per portarli in centro”. Per quanto riguarda Savona e la Val Bormida Regione Liguria si è già incontrata con il provveditore agli studi di Savona oggi oggi è previsto un incontro con il presidente della Provincia per intervenire con navette e mezzi aggiuntivi come era avvenuto per l’emergenza di ponte Morandi. L’obiettivo è quello di garantire da subito il diritto allo studio.

SANITA’

Rispetto a quanto indicato nel prospetto allegato l’assessore Sonia Viale ha precisato che tutte le iniziative sono state attivate con risorse del fondo sanitario regionale in attesa della copertura nazionale ad eccezione della deroga normativa indispensabile per le assunzioni straordinarie e dell’elicottero aggiuntivo del Piemonte.

AGRICOLTURA

L’assessore Stefano Mai ha fatto sapere che è in corso la stima dei danni anche per il comparto agricolo. Centinaia di migliaia sono le piante in vaso che sono state allagate e molte danneggiate anche dalla salsedine. A questi si devono aggiungere i danni indiretti derivanti dai problemi alla viabilità.