Sanremo: seconda giornata a Santa Tecla per il 'Ponente Film Festival', tanti gli studenti al forte

Seconda giornata per la ‘sezione sanremese’ di Ponente Film Festival, in corso di svolgimento al Forte di Santa Tecla fino a domani, per poi trasferirsi a Bordighera dall'8 dicembre.

Dopo i primi incontri di ieri tra professionisti del cinema e dell'ambientalismo e studenti e spettatori, si prosegue oggi, dalle 10, con l'interessante intervento del Direttore di Produzione Alessandro Calosci, uno dei più stimati e seri della cinematografia italiana, forte delle collaborazioni con i migliori registi, a partire dagli esordi con Ermanno Olmi, e poi Argento, Benigni, Salvatores, Mazzacurati, Rubini, Nichetti, Nuti, Lucchetti, Virzì, Pieraccioni e Moretti.

Sala al completo, con un centinaio di studenti degli Istituti C. Sanremo Ponente e Levante, per assistere alla speciale "lezione" e ai film in programma. Dalle 11 il video ambientalista "Per una volta..." a cura di Casa Surace in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente, e a seguire il lungometraggio cipriota "Torna a casa, Jimi!", una simpatica ma riflessiva commedia sulle vicende di un cagnolino e del suo amico umano alle prese con le assurdità di certi confini...

Si riprende alle 18.30 con un evento, per "Cinema e Liguria": la proiezione del mediometraggio "Il pianeta degli uomini", presentato dalla regista levantina Maria Lodovica Marini.

Chiuderà la giornata, a partire dalle 21, per la serie "I film del Mediterraneo", la divertente commedia francese "Due sotto il Burqa", un'ironico confronto tra culture, costumi, idee, ambientato in una Parigi multietnica, firmata dalla regista iraniana Sou Abadi.