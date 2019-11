Sanremo: pomeriggio di formazione, crescita ed emozioni ieri per gli studenti del 'Colombo' (Foto)

Un pomeriggio di formazione, crescita ed emozioni ieri in Biblioteca per gli studenti della terza SIA e della seconda AfM dell'istituto Colombo di Sanremo che hanno potuto dare il loro contributo con letture, accoglienza e competenze tecnologiche a una emozionante lezione con proiezioni di immagini meravigliose del Ruanda e video curati da Marisa e Giulia.

Mattia Furlan della terza SIA: "La conferenza è stata molto interessante e l'esperienza davvero formativa per noi ragazzi. Non mi aspettavo così tanta gente da superare il numero massimo di posti disponibili". Prossimo appuntamento venerdì alle 16 nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo per una originale lezione concerto dal titolo 'Il vento che suona' di Davide Baglietto e la sua cornamusa e in collaborazione con gli studenti del Liceo Cassini di Sanremo.

L'ingegnere Alberto Locatelli direttore dei corsi e la Presidente dell'Unitre di Sanremo, la prof. ssa Francesca Rotta Gentile sono molto soddisfatti della positiva partecipazione. Le lezioni sono riconosciute anche come formazione docenti e ci si può iscrivere sul sito Sofia del Ministero dell'istruzione, cercando "Cassini" entro il 6 dicembre.