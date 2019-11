Sanremo: per i grandi show del Casinò, Christian De Sica racconta Christian De Sica

Il Casinò di Sanremo festeggia l’importante Ponte dell’immacolata e la ricorrenza di sant’Ambrogio con un big della comicità e dell’intrattenimento musicale ma anche della musica italiana. Christian De Sica, attore, interprete, regista e al tempo stesso showman, si racconterà in uno Live emozionando, cantando, divertendo ed entusiasmando i clienti del Roof Garden, venerdì 6 dicembre.

Dopo lo straordinario successo raccolto nelle tappe del 2019 Christian De Sica torna con “Christian racconta Christian De Sica".

L’attore, regista e showman italiano si “confessa” al pubblico con parole e canzoni, narrando gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua carriera.

Attraverso monologhi irresistibili e storie commoventi, De Sica ripercorre gli anni accanto al grande papà Vittorio, gli inizi della sua esperienza professionale e di quel cinema natalizio che ha accompagnato e tratteggiato l’ultimo trentennio della storia italiana.

“Christian racconta Christian De Sica”, prodotto da Niccolò Petitto, è scritto da Christian De Sica, che ne cura anche la regia, e da Raffaello Fusaro. Lo spettacolo mostra un De Sica allo specchio, uomo e interprete, nei suoi ruoli più autentici: prima quello di figlio, poi marito, padre e artista eclettico.

Il suo talento raro gli consente di passare con leggerezza dal racconto del curioso incontro con un’attempata Wanda Osiris, al ricordo del liceo con Carlo Verdone, alternando con la sua splendida voce interpretazioni di pezzi swing italiani e stranieri con le intramontabili note di Sinatra.





Ecco le date del programma eventi novembre 2019 – gennaio 2020

Mercoledì 25 dicembre Cena di Natale – Biribissi

Martedì 31 dicembre Los Locos, Massimo Bagnato e Gin & The Fitz - Roof Garden Domenica 5 gennaio 2020 Roof Garden Claudio Lauretta in Imitamorfosi #oltrelimitazione



Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden ( eccetto per il Capodanno) è prevista la formula cena + spettacolo (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + spettacolo € 40,00. (ore 22.00) Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266