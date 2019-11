Imperia: nel weekend escursione crepuscolare con Ponente Experience

Sabato 30 novembre, escursione crepuscolare sulla Via Marenca con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience.



"Sarà una piacevole escursione sul primo tratto della celebre Via del Sale, osservando il tramonto del sole. - spiegano le guide - Da Montegrazie, splendida frazione di Imperia salirete al Monte del Camione e da qua percorrerete tutta la dorsale che vi porterà fino al mare. Da un lato avrete la valle Impero e dall’altro la Val Prino, tutte colorate dalle ultime luci del sole, mentre alle vostre spalle le vette delle Alpi Liguri saranno imbiancate dalle prime nevicate. Il vostro sguardo potrà abbracciare tutti i rioni e le frazioni di Imperia, una città la cui bellezza vi sarà svelata passo dopo passo assieme alla sua storia e ai suoi segreti".



Informazioni tecniche e logistiche:



- ritrovo ore 14,00 a Montegrazie (Imperia) durata 3 ore; distanza 8 km circa; dislivello 275 metri circa; difficoltà E



Quota di partecipazione: euro 10,00 - gratuita per i ragazzi al di sotto dei quindici anni. La quota comprende: escursione guidata con guida ambientale escursionistica associata AIGAE.



- Equipaggiamento consigliato: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca a vento o cerata, guanti, acqua, torcia o pila frontale.



"Iscrizione: obbligatoria entro le ore 12,00 del 30 novembre 2019. Informazioni ed iscrizioni: guida ambientale escursionistica Rosso Marco Cell 0039 3387718703 marcoebasta@yahoo.it, www.attraversolealpiliguri.eu, www.ponenteexperience.it" - ricordano gli organizzatori.