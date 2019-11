Imperia: la Farina del mio Sacco propone un menù con Cipolla egiziana e Bagna Caoda per la cena di sabato 30 novembre e a pranzo domenica 1° dicembre

Dal mese di dicembre ad Imperia a "La Farina del mio sacco", prenderà il via il nuovo tour "Impara a coltivare e salverai il pianeta" dell’agricoltore Marco Damele, che ha riscoperto e valorizzato la cipolla egiziana ligure e che per l’occasione presenterà il nuovo libro pubblicato da Edizioni Zem il "Breviario di agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine".

L’incontro sarà un viaggio nei ricordi dell'autore che ripercorrerà la sua esperienza e visione del mondo agricolo. Dagli studi di agraria al quinquennio di presidenza alla guida dei giovani agricoltori, dalla riscoperta delle antiche varietà orticole alla tutela della biodiversità. Il tutto raccontato attraverso aneddoti, riflessioni, ricette e considerazioni sull'abbandono delle campagne, la cementificazione selvaggia, i cambiamenti climatici e le prospettive di un futuro, quello agricolo per molti in crisi. Tecnologia, meccanizzazione, burocrazia, informatica, chimica sono diventati nostri nuovi dei. Ogni giorno attraversiamo una continua fase di evoluzione e di miglioramento della condizione umana. Ogni giorno tendiamo a puntare alla modernità, ma la tecnica non deve assolutamente sostituire la tradizionale qualità che si è affermata attraverso i secoli e che ha fatto conoscere ed amare i nostri prodotti in tutto il mondo. Moderno e primitivo non sono stadi diversi della nostra crescita agricola, ma rappresentano due facce della stessa medaglia.

Questo il menù preparati dallo chef Michele Ottonello per sabato sera 30 novembre e domenica 1° dicembre cui sarà presenta anche l’autore deli libro Marco Damele insieme al giornalista Claudio Porchia

