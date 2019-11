Imperia: alla scoperta di antichi documenti, il 3 dicembre alle 10 un percorso sensoriale all'Archivio di Stato

L’Archivio di Stato di Imperia propone per il prossimo 3 dicembre alle 10, in occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, un suggestivo percorso sensoriale, alla scoperta di antichi documenti e non solo, volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'accessibilità, dell’inclusione e della condivisione dei beni culturali.

Un modo alternativo per entrare in contatto con la nostra storia e un'esperienza nuova per avvicinarsi al mondo archivistico in modo partecipativo, dove tutti i sensi sono coinvolti e attraverso di essi riscoprire una memoria che non vuole perdersi.