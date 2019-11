‘Giornata contro la violenza sulle donne’, le foto delle iniziative sul territorio della Polizia

“Siamo consapevoli che sono battaglie complesse, lunghe, ma se le combattiamo insieme con la stessa intensità, con lo stesso impegno, con lo stesso coinvolgimento emotivo, l’eliminazione della violenza contro le donne passerà da un ambizioso proposito ad una realtà concreta”. Così il Questore di Imperia Cesare Capocasa il giorno dopo le iniziative messe in campo per la ‘Giornata contro la violenza sulle donne’.



Infatti nella giornata di ieri le forze dell'ordine fanno squadra per difendere chi, purtroppo troppo spesso, non ha voce. Gli uomini e le donne della Polizia di Stato hanno così allestito i loro banchetti per distribuire materiale informativo e, soprattutto, sensibilizzare. Perché la denuncia è il primo passo fondamentale.



Ventimiglia. Personale del Commissariato di P.S. e del Settore Polizia di Frontiera insieme ai cittadini in piazza della libertà. Presenti anche il sindaco Scullino e il deputato Lega nord onorevole Di Muro.

Sanremo. Gazebo in corso Matteotti. Insieme al personale del Commissariato, le ragazze del liceo Cassini e delle squadre femminili di canoa, canottaggio, rugby e nuoto.

Imperia. Trofeo San Leonardo al Palazzetto dello Sport. La Polizia di Stato presente con un punto informativo per distribuire opuscoli ai presenti.

Presenti anche all'evento 'Qualunque fiore tu sia sboccerai' organizzato dallo Zonta Club presso la biblioteca civica di Imperia.