Bordighera: un pomeriggio dedicato al Senatore Raoul Zaccari, una delle personalità più illustri della sua storia moderna

Il Comune di Bordighera dedica il pomeriggio di mercoledì 4 dicembre al Senatore Raoul Zaccari, una delle personalità più illustri della sua storia moderna.

Alle ore 17.00, presso il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, si terrà infatti la presentazione del volume e del video documentario ‘Bordighera giardino d’Europa. Arte, cultura e paesaggio negli anni di Raul Zaccari (1945-1977)’, frutti dell’appassionato lavoro di Salvatore Vento. All’incontro, coordinato da Corrado Ramella (Presidente dell’Associazione ‘Amici di Francesco Biamonti’), interverranno il Professor Lorenzo Acquarone ed il Sindaco Vittorio Ingenito.

L’opera offre una preziosa testimonianza sull’attività di Raoul Zaccari ed un interessante spaccato sulla vita della Città negli anni in cui fu Primo Cittadino. Una stagione particolarmente felice, in cui Bordighera fu meta di personalità italiane e straniere e teatro di eventi straordinari come il ‘Salone Interna­zionale dell’Umorismo’ e le ‘Mostre dei pittori americani’. Alla volontà del Senatore Zaccari si deve inoltre il Piano Regolatore Generale, uno fra i primi adottati in Italia, che pose le basi per la tutela della ricchezza paesaggistica che ancora oggi rende unica Bordighera.

“Quando Salvatore Vento mi ha chiesto di scrivere una breve introduzione per la sua opera, e lo ringrazio per questo onore, la prima parola che mi è venuta in mente è stata ‘gratitudine’ - commenta Vittorio Ingenito -. È questo il sentimento con cui la Città guarda al suo Sindaco più insigne, per la statura morale e lo spirito di servizio che ispirarono ogni suo atto e per l’amore e la dedizione nei confronti del luogo che gli diede i natali”.